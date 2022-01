Covid Lazio, il 28 gennaio 12663 casi e 28 morti: 6661 contagi a Roma Sono 12.663 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Ventotto le persone decedute a causa della covid-19.

A cura di Natascia Grbic

Sono 12.663 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato la Regione nel bollettino di oggi, venerdì 28 gennaio 2022. Sono stati processati 20.833 molecolari e 76.241 antigenici per un totale di 97.074 test. Le persone decedute sono 28, le guarite 10.277. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi nella città di Roma sono 6.661, nelle province 2.901.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 287.215. I pazienti ricoverati in area medica sono 2.134, 207 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 284.874 persone. In totale sono morte 9.773 persone e ne sono guarite 555.021. Il totale dei casi esaminati è 852.009.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.473 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.708 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.480 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 563 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.330 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 806 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 669 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.