Covid Lazio, il 28 febbraio 2324 nuovi casi e 13 morti: 1201 contagi a Roma Sono stati registrati nel Lazio 2.324 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Tredici le persone decedute a causa della covid-19.

Sono stati registrati nel Lazio 2.324 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, lunedì 28 febbraio. Sono stati processati 6.630 molecolari e 24.306 antigenici per un totale di 30.936 test. Tredici le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla polmonite bilaterale da covid-19, 7.968 le guarite. Nella città di Roma i nuovi positivi sono 1.201, nelle altre province del Lazio 427. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5%.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 1.412 (22 in più rispetto a 24 ore fa), mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 122, quattro in meno di ieri.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 422 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 367 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 171 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 247 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 319 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 18 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 14 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.