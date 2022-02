Covid Lazio, il 24 febbraio 5361 nuovi casi e 17 morti: 2387 contagi a Roma Sono 5.361 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Diciassette le persone decedute.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono stati registrati nel Lazio 5.361 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, giovedì 24 febbraio. Sono stati processati 11.334 molecolari e 39.455 antigenici per un totale di 50.789 test. Diciassette le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla polmonite bilaterale da covid-19, 11.751 le guarite. Nella città di Roma i nuovi positivi sono 2.387, nelle altre province del Lazio 1.445. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. "Il calo l'incidenza e il valore Rt, la prima arriva a 676 per 100mila abitanti (870 la scorsa settimana), il valore Rt è a 0,74 rispetto allo 0,94 della scorsa settimana. Cala la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive".

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 1.553 (67 in meno rispetto a 24 ore fa), mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 140, una in più di ieri.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.015 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 758 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 614 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 484 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 679 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 455 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 553 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 160 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 277 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.