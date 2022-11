Covid Lazio, bollettino di sabato 26 novembre: 3.209 nuovi casi e 9 morti, 1.788 a Roma Sono 3.209 i nuovi casi di Covid nel Lazio di cui 1.788 a Roma. Nelle ultime 24 ore registrati poi 9 decessi. Sono i dati del bollettino di oggi della Regione Lazio.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Regione Lazio ha diramato pochi minuti fa il bollettino giornaliero che aggiorna l'andamento della pandemia di Covid-19 alle ultime 24 ore. Nel Lazio sono stati effettuati in tutto 20.902 tamponi per l'individuazione del virus, di cui 2.663 tamponi molecolari e 18.238 antigenici. In tutto i nuovi casi positivi sono sono 3.209, con 150 positivi in più rispetto al bollettino di ieri, di cui 1.788 a Roma città. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. Il numero dei decessi di pazienti positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 è di 9 (+2).

L'andamento della pandemia di Covid-19 nel Lazio

Sono invece 49.371 i pazienti attualmente positivi, con un numero di nuovi guariti di 2.273. Di questi quelli ricoverati in area medica sono 727 (-5), mentre rimangono invariati i posti occupati nei reparti di terapia intensiva, dove si trovano 30 pazienti in condizioni più gravi.

I nuovi casi di Covid-19 Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 620 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 543 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 625 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 161 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 238 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 309 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Nelle province si registrano 713 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 218 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 326 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 110 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore