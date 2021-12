Covid Lazio, bollettino di oggi 3 dicembre: 1493 nuovi casi e 7 morti, 720 i contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi diffuso dalla Regione Lazio: sono stati diagnosticati oggi, venerdì 3 dicembre, 1493 nuovi casi di coronavirus, meno 317 rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 3 dicembre, 1493 nuovi casi di coronavirus, meno 317 rispetto a ieri. Sono stati registrati anche 7 morti. Sono stati processati nelle ultime 24 ore oltre 17mila tamponi molecolari e 26mila tamponi antigenici per un totale di oltre 43mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 720. Il valore dell'indice Rt si attesta a 1.01, più basso del valore medio nazionale. Nella sola giornata di ieri nel Lazio sono state somministrate oltre 50mila terze dosi.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Nel Lazio i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 727, 35 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88, meno 5 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono oltre 21mila persone. Rispetto al 3 dicembre 2020 sono 2500 i pazienti ricoverati in meno in area medica e 276 i pazienti ricoverati in meno in terapia intensiva.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 292 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 191 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.