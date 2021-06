Nel Lazio sono stati registrati oggi, sabato 27 giugno, 93 nuovi casi positivi, 2 in più rispetto a ieri. Sono stati registrati 1 morti, meno 4 rispetto a ieri. Sono stati inoltre processati quasi 5mila tamponi molecolari e oltre 13mila tamponi antigenici per un totale di quasi 18mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 62. I pazienti ricoverati sono 209, più 15 rispetto a ieri e le terapie intensive sono 57, meno 3 rispetto a ieri. L'indice Rt è a quota 0,66 e l'incidenza è pari a 12,83 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Nel Lazio, il 40% degli over 18 dell’intera popolazione ha completato il percorso vaccinale: sono i dati diffusi dalla Regione Lazio. Vale la pena considerare che dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi. Inoltre, è stata creata una task force che andrà a migliorare ulteriormente l’attività di tracing. "Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l'attività di tracing", ha dichiarato l'assessore Amato.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 7 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 7 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: Nella Asl di Latina si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi