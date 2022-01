Covid Lazio, bollettino di oggi 20 gennaio 2022: 13423 casi positivi, 15 morti e 6219 casi a Roma Il bollettino di oggi, 20 gennaio: nel Lazio sono stati registrati 13423 nuovi casi positivi, oltre mille in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 6219.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati registrati oggi, giovedì 20 gennaio, 13423 nuovi casi positivi, oltre mille in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 6219. La Regione Lazio comunica anche 15 decessi, tre in meno rispetto a ieri. Sono stati processati 27832 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore e oltre 79mila tamponi antigenici per un totale di 107mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,4 per cento.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono, ad oggi, 1915, più 27 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 202, due in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guariti 5210 pazienti. Il valore dell'indice Rt si attesta a 0.64 ed è quindi "tornato dopo molto tempo sotto 1. Un segnale importante che potrebbe indicare l'inizio di una fase discendente nelle prossime settimane".

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 2.615 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.000 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 604 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 746 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.412 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.779 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.267 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 856 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.503 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 221 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 687 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.