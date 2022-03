Covid Lazio, bollettino di oggi 13 marzo 2022: 6487 nuovi casi, 4 morti e 2993 contagi a Roma Si registra nel Lazio un primo, lieve aumento dei ricoveri per Covid dopo diverse settimane in cui la curva degli ospedalizzati era in calo.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 13 marzo 2022, 6.487 nuovi casi positivi, 219 in più rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 4 decessi, 6 in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 2.993. Sono stati processati 7.408 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore e quasi 35mila tamponi antigenici per un totale di oltre 42mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è al 15,3 per cento.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio sono 1.035, più 11 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 73, più 2 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, infine, si registrano più di 5mila guariti. Si registra nel Lazio, quindi, un primo, lieve aumento dei ricoveri per Covid dopo diverse settimane in cui la curva degli ospedalizzati era in calo.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.126 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.095 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 772 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 376 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 756 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.833 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 661 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 322 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.