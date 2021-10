Covid Lazio, bollettino di martedì 12 ottobre: 221 nuovi casi e 3 morti, 112 contagi a Roma Sono 221 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione Lazio con il bollettino di oggi, martedì 12 ottobre. Tre le persone decedute, mentre il rapporto tra positivi e tamponi è dell’1%. L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha specificato che sono in calo decessi, ricoveri e terapie intensive.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, martedì 12 ottobre, nel Lazio su oltre 9mila tamponi e quasi 13mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 221 nuovi casi positivi. 247 le persone guarite. Sono tre invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. A Roma città i contagi sono 112. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%, mentre nelle province i nuovi contagi sono 34. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, specificando che sono in calo decessi, ricoveri e terapie intensive.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 9105. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 344, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 48. In isolamento domiciliare ci sono 8713 persone. In totale sono morte 8693 persone e ne sono guarite 369822. Il totale dei casi esaminati è di 387620.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Leggi anche Bassetti è il primo firmatario di una petizione per rendere il vaccino anti Covid obbligatorio

Asl Roma 2: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 5: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 12 ottobre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 50 pazienti positivi al Covid. Di questi, 7 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3230 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.