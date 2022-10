Covid Lazio, bollettino di giovedì 13 ottobre: 3.875 nuovi casi e un morto, 1.975 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 3.875 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 1 morto. Si contano 1.975 contagi a Roma.

Nella giornata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, sono stati registrati 3.875 nuovi pazienti positivi al covid 19, 205 in più rispetto alla giornata di ieri, mercoledì 12 ottobre. I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 22.234, di cui 4000 tamponi molecolari e 18.234 antigenici. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid, invece, è di 17,4%. Lo ha comunicato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si conta un solo morto, uno in meno rispetto a ieri e 1.632 persone guarite, mentre nella capitale i contagi sono 1.975 e nelle province i nuovi pazienti sono 1.111.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio attualmente si contano 56.420 casi positivi e 55.864 persone in isolamento domiciliare. All'interno delle strutture ospedaliere, invece, si trovano 518 persone ricoverate nei reparti ordinari, 16 in meno rispetto a ieri e 38 in terapia intensiva, 2 in più di ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 12.136 persone e altre 2047.287 sono guarite a fronte di 2115.842 casi esaminati in totale.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 691 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 769 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 515 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 176 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 320 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 293 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 392 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 345 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 239 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.