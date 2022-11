Covid Lazio, bollettino di domenica 6 novembre: 2.289 nuovi casi positivi e 5 morti, 1.261 a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi Covid-19 nel Lazio di oggi domenica 6 novembre. Sono 2.289 i nuovi casi positivi e 5 morti nelle ultime 24 ore. A Roma 1.261 i nuovi casi.

A cura di Redazione Roma

Pochi minuti fa l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha emesso il bollettino quotidiano sull'andamento dei casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati eseguiti 13.616 tamponi, di cui 1.727 tamponi molecolari e 11.889 tamponi antigenici. I nuovi casi registrati 2.289 nuovi casi positivi (-339 rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 1.261 a Roma città . I morti nelle ultime 24 ore sono stati invece 3, mentre ieri si erano registrati 5 nuovi decessi. I nuovi guariti sono stati 1.792.

L'andamento della pandemia nel Lazio: i numeri degli ospedali

I pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in area medico nel Lazio sono 611, +4 rispetto alle 24 ore precedenti. Sono invece 30 i pazienti in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri. Sono in tutto 49.459 i pazienti positivi al Covid-19.

I nuovi contagi di Covid-19 Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 403 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 488 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 370 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 181 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 224 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 0re

Asl di Frosinone: sono 178 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 242 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore