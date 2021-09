Covid Lazio, bollettino di domenica 12 settembre: 323 nuovi casi e 5 morti, 146 contagi a Roma Nel Lazio ci sono stati oggi 323 nuovi casi di coronavirus (di cui 146 a Roma città) su 19.846 test tra tamponi molecolari e antigenici. In regione ci sono 12.765 attuali positivi, di cui 442 ricoverati in area non critica e 62 in terapia intensiva. Si registra il decesso di 5 persone nelle ultime 24 ore.

A cura di Natascia Grbic

Oggi, domenica 12 settembre, sono 323 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. Sono stati processati oltre 12.863 tamponi e oltre oltre 6.983 antigenici per un totale di 19.846 test. Sono 5 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. A Roma città i contagi sono stati 146. nelle province i nuovi casi sono 74. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell'1,6 %. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. I nuovi positivi registrati riguardano tutti casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 12.765. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono442, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 62. In isolamento domiciliare ci sono 12.261 persone. In totale sono morte 8.571 persone e sono guarite 357.684. Il totale dei casi esaminati è di 379.020.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 33 nuovi casi nelle 24 ore, 3 decessi.

Asl Roma 2: 83 nuovi casi nelle 24 ore, zero decessi.

Asl Roma 3: 30 nuovi casi, zero decessi.

Asl Roma 4: 23 casi nelle 24 ore, zero decessi.

Asl Roma 5: 38 muovi casi nelle 24 ore, 2 decessi.

Asl Roma 6: 42 nuovi casi nelle 24 ore, zero decessi.

Asl di Frosinone: 12 nuovi casi, zero decessi.

Asl di Latina: 34 nuovi casi, zero decessi.

Asl di Rieti: 8 nuovi casi, zero decessi.

Asl di Viterbo: 20 nuovi casi, zero decessi.

Bollettino Spallanzani 12 settembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 65 pazienti positivi al Covid. Di questi, 15 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3128 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.