Covid Lazio, bollettino del 7 novembre: 1394 casi e 2 morti, 816 contagi a Roma

A cura di Natascia Grbic

Sono 1.394 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato tramite il bollettino di oggi, lunedì 7 novembre. In totale sono stati processati 11.336 tamponi, di cui 2.782 molecolari e 8.554 antigenici. Due le persone decedute a causa della covid-19, mentre le guarite sono2.472. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%, i casi nella città di Roma 816, nelle province 279.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri, 618 sono i pazienti nei reparti di terapia ordinaria. In ventotto necessitano invece del supporto respiratorio e sono quindi ricoverati in terapia intensiva.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 298 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 280 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 238 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 115 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 139 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.