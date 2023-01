Covid Lazio, bollettino del 6 gennaio: 1790 nuovi casi e 7 morti, 981 contagi a Roma Sono 1790 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Sette le persone decedute, 29 i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva.

Sono 1790 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, venerdì 6 gennaio. Sette sono le persone decedute a causa del peggiorare della malattia covid-19, mentre 2.835 sono le guarite. In totale sono stati processati 10.985 tamponi, di cui 1.375 molecolari e 9.610 antigenici. Nella città di Roma i nuovi casi sono in tutto 981, mentre nelle province 429.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Nelle ultime 24 ore sono aumentati di nove unità i pazienti ricoverati nei reparti di terapia ordinaria, arrivando in totale a 709 posti letto occupati. Aumentate leggermente anche le terapie intensive, con ventinove pazienti che necessitano di supporto respiratorio e sono più gravi. Nonostante questo lieve aumento, il numero dei ricoveri rimane sotto controllo e non c'è pressione sugli ospedali, che continuano a operare non in regime di stress.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 370 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 286 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 143 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 176 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 199 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 54 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.