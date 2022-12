Covid Lazio, bollettino del 6 dicembre: 4663 nuovi casi e 4 morti, 2252 contagi a Roma Sono 4.663 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, quattro le persone decedute. Rimangono stabili i pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva.

Sono 4.663 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel bollettino diffuso oggi, martedì 6 dicembre. Sono stati processati in tutto 24.687 tamponi, di cui 2.948 molecolari e 21.739 antigenici. Quattro sono le persone decedute per l'aggravarsi delle loro condizioni a causa della covid-19, mentre le guarite sono in tutto 4.096. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,8%. I casi nella città di Roma sono 2.252, mentre nelle altre province 1.349.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri, c'è un aumento dei pazienti portati in ospedale nei reparti di terapia ordinaria e che hanno bisogno di rimanere sotto monitoraggio per evitare che le loro condizioni peggiorino. In totale sono 764, ricoverati nei vari ospedali del Lazio. Ventotto sono le persone più gravi che hanno bisogno del supporto respiratorio, e che sono monitorate nelle varie terapie intensive.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 804 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 920 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 528 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 357 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 478 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 327 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 697 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 185 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.