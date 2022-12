Covid Lazio, bollettino del 5 dicembre: 1475 nuovi casi e 7 morti, 892 contagi a Roma Sono 1.475 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio, sette le persone decedute. Ventotto i pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva.

A cura di Natascia Grbic

Sono 1.475 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione diffondendo il consueto bollettino giornaliero che informa sull'andamento della pandemia. Sette sono le persone decedute a causa della covid.19, mentre le guarite sono 2.110. In totale sono stati processati 8.648 tamponi, di cui 1.674 molecolari e 6.974 antigenici. Nella città di Roma i contagi sono 892, nelle province 278. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 17%.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri, fondamentali per capire il livello della pressione che la pandemia sta avendo sugli ospedali, 749 sono i ricoverati nei reparti di terapia ordinaria, ventotto quelli più gravi che necessitano della terapia intensiva. I numeri sono stabili da mesi, e al momento non si registra un aumento dei ricoveri che potrebbe mandare in tilt il sistema sanitario.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 347 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 254 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 291 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 98 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 128 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 183 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 18 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.