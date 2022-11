Covid Lazio, bollettino del 20 novembre: 2616 nuovi casi e 2 morti, 1405 contagi a Roma Sono 2616 i nuovi casi di coronavirus registrati a Roma e nel Lazio. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, domenica 20 novembre.

A cura di Natascia Grbic

Sono 2.616 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, domenica 20 novembre. Due le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 2.499. Sono stati processati in totale 2.024 molecolari e 12.136 antigenici per un totale di 14.160 tamponi. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 18,4%. I casi nella città di Roma sono 1.405, in provincia 719.

Ricoveri e terapie intensive per covid

Per quanto riguarda i ricoveri, 728 sono le persone che sono ricoverate nei reparti di terapia ordinaria. Ventisette quelle le cui condizioni sono più gravi e necessitano del supporto respiratorio, che sono state trasferite in terapia intensiva.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 434 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 498 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 473 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 186 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 226 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 331 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.