Cosa rischia la proprietaria di Codi, il rottweiler precipitato su una donna incinta a Roma La donna è da considerare responsabile legale dell’animale, morto nella caduta. La ragazza incinta colpita dal rottweiler è rimasta ferita alla testa ma non è in pericolo di vita, così come il feto, dal battito cardiaco regolare.

A cura di Simone Matteis

I soccorsi intervenuti in via Frattina, dove un cane è piombato dalla finestra su una ragazza incinta

Guai in vista per la proprietaria del rottweiler che questa mattina è morto precipitando da un palazzo e finendo addosso a una giovane ragazza incinta nel pieno centro di Roma, in via Frattina 59. Agli inquirenti la donna ha dichiarato di non essersi resa conto dell'accaduto fin quando non ha visto con i propri occhi Codi, il suo cane, stramazzato al suolo.

La proprietaria del cane rischia di essere denunciata

Ora però, essendo responsabile legalmente delle azioni dell'animale, la donna rischia una denuncia per lesioni: la ragazza incinta, infatti, è stata trasportata in codice rosso all'Umberto I e, sebbene né lei né il feto versino in gravi condizioni, l'impatto con il cane le ha provocato una lesione alla testa e al momento si trova ricoverata sotto stretta osservazione all'Umberto I.

Da chiarire le responsabilità della proprietaria

La ragazza era a passeggio insieme al suo compagno lungo via Frattina, nel pieno centro di Roma affollato di turisti, quando all'improvviso dall'alto le è piombato addosso un esemplare di rottweiler, razza nota per la grossa stazza. A differenza di quanto emerso in un primo momento, il cane è precipitato dalla finestra del terzo piano e non dal balcone: le indagini degli inquirenti si concentrano ora sulla proprietaria di casa, per accertare eventuali responsabilità nella caduta dell'animale. La donna, infatti, rischia di essere denunciata con l'accusa di lesioni in quanto responsabile delle azioni del suo cane in caso di eventi di questo tipo che provochino danni a terzi.

La ragazza incinta non sarebbe in pericolo di vita

Solo tanto spavento quindi, per una vicenda che poteva avere conseguenze ben più gravi per la giovane: dopo la corsa in ospedale, i medici del Policlinico hanno scongiurato ogni possibile complicazione. La ragazza, 28 anni, non è in pericolo di vita e così come il feto, che secondo quanto si apprende non avrebbe subito danni, come testimonia il battito cardiaco giudicato stabile.