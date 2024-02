Cosa fare a San Valentino 2024 a Roma: gli eventi più romantici per la Festa degli Innamorati Cinque eventi di San Valentino per celebrare al meglio la festa degli innamorati oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Una passeggiata in centro o qualche momento seduti insieme su una panchina davanti ad un bel panorama, una cena al lume di candela assaporando piatti tipici o una chiacchierata davanti ai monumenti: trascorrere momenti romantici a Roma non è sicuramente difficile. Ma perché non fare di più almeno a San Valentino? Così anche quest'anno a Roma e nel Lazio sono stati organizzati degli eventi in tutta la regione per celebrare la festa degli innamorati, affinché tutti e tutte possano fare il pieno di dolcezze anche nel bel mezzo della settimana.

RomAmor: san Valentino al museo

Il gioco di parole sulla capitale e il protagonista della festa: RomAmor, è così che vengono presentati gli eventi nella capitale organizzati all'interno dei musei civici e in itinerari urbani. Una due giorni con attività gratuite previa prenotazione a cura degli archeologi e degli storici dell’arte della Sovrintendenza Capitolina. Sono proprio loro che raccontano gli amori romani, da quelli dell'antica Roma, come quello fra la leggendaria ninfa Egeria e Numa Pompilio o quello che ha legato Augusto a Livia. O, ancora, quelli della memoria garibaldina e i più recenti, fra amore e morte: tutti narrati e ricordati in ogni quartiere della capitale.

Concerto a lume di candela

Per chi ama le atmosfere soffuse, da non perdere il concerto a lume di candela Candlelight al Teatro Ghione: un concerto di San Valentino con le più famose colonne sonore dei film d'amore suonate da Luca Ruggero Jacovella al piano e Donato Cedrone al violoncello. Poco più di un'ora di romanticismo sulle note di "Romeo and Juliet" di Nino Rota, "Se" da "Nuovo Cinema Paradiso" e il "Tema di Deborah" da "C'era una volta in Amerca" di Ennio Morricone, "My Heart Will Go On" da "Titanic" di Céline Dion e tante altre.

Vinicio Capossela alla Casa del Jazz

Altra musica con Vinicio Capossela alla Casa del Jazz. È a Roma che Capossela apre il suo tour "Con i tasti che ci abbiamo. Concerto di màrtiri e martìri di San Valentino per solo piano, voce e strumenti spaiati", con cui presenta dal vivo il suo ultimo lavoro, vincitore della Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto.

MAXXI: due biglietti al prezzo di uno

E se c'è chi dice che gli opposti si attraggono, non tutti la pensano così. Per le coppie con gli stessi interessi il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, mette a disposizione uno sconto speciale per la festa di San Valentino. In occasione del 14 febbraio il museo apre le sue porte al costo di un solo biglietto: innamorate e innamorati potranno visionare le 8 mostre in corso a metà prezzo, con questo regalo organizzato per celebrare l'amore. Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Riccardo Dalisi, Aino e Alvar Aalto, Jannis Kounnellis, Antonio Monda con Giorgio Gosetti, Mimmo Jodice, Nico Vascellari, Alberto Garutti, Emilio Isgrò e Mauro Botta: un'ottima occasione per scoprire nuove personalità dell'arte contemporanea, della fotografia, del design.

San Valentino sotterranea: l'evento organizzato da Tesori d'Etruria

Una passeggiata nella Viterbo sotterranea è la proposta di Tesori d’ Etruria che propone speciali visite guidate dedicate a tutte le coppie interessate. Un viaggio suggestivo in percorsi che si snodano nel sottosuolo del centro storico del capoluogo della Tuscia, a pochi passi dal quartiere medievale di San Pellegrino. Oltre al classico percorso underground, il tour comprendere il nuovissimo percorso monumentale e del Museo Storico-Didattico dei Cavalieri Templari, unico nel nostro Paese.