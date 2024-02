Corteo pro Palestina sotto la sede Rai a Roma, in oltre mille studenti: “Stop al genocidio” Oltre mille persone sono scese sotto la sede Rai di viale Mazzini a Roma per una manifestazione Pro Palestina. Il presidio si è poi trasformato in un corteo che sta andando verso viale Teulada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 17 febbraio, si sta svolgendo una manifestazione Pro Palestina a Roma: c'erano oltre mille persone che si sono ritrovate prima in un presidio sotto la sede Rai di viale Mazzini. Hanno poi dato vita a un corteo che sta andando in direzione via Teulada. Tra i partecipanti, c'erano molti giovani e giovanissimi. Tantissimi gli studenti che hanno scelto di presenziare.

Viale Mazzini, proprio in occasione della manifestazione, è stata presidiata dai blindati della polizia.

Oltre alle bandiere palestinesi, c'erano centinaia di cartelli con scritto "Stop al genocidio", "TeleMeloni" e ancora "contro il Governo della censura" e "Fermiamo il massacro – Palestina libera". E ancora: "Fuori la propaganda sionista dalla Rai" o "Roberto Sergio, vuoi dirlo ad alta voce che Hind è stata uccisa dal governo israeliano". Sotto la sede Rai è stato srotolato un cartello con su scritto: "Non in nostro nome. Rai Radio Televisione Israeliana. Stop al genocidio". E ancora: "Il Servizio pubblico televisivo racconti questa piazza".

Hanno poi chiesto con il megafono le dimissioni dell'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio.

La protesta arriva dopo che domenica scorsa, precisamente l'11 febbraio, la conduttrice Mara Venier ha letto – durante la trasmissione Domenica In – un comunicato firmato proprio da Sergio in cui era espressa solidarietà nei confronti di Israele. I manifestanti hanno poi acceso diversi fumogeni rossi. Durante il corteo, è stato intonato il coro "Palestina libera". Alcuni studenti hanno poi detto al megafono: "Stop al genocidio, non è odio, è un messaggio giusto. Non ci censurerete, bisogna cessare il fuoco".