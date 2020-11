in foto: Coronavirus Lazio

I nuovi casi di coronavirus registrati lunedì 30 novembre nel Lazio sono stati 1.589, meno 404 rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 39 decessi, più 20 rispetto a ieri. I tamponi elaborati nelle ultime 24ore sono stati circa 20mila, quasi 3mila in meno rispetto a ieri. Il rapporto tra i positivi e i tamponi torna sotto l'8 per cento. "Si tratta del dato più basso del mese di novembre e per la prima volta Roma città scende al di sotto dei mille casi (947). I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate", fa sapere la Regione.

I dati sui ricoveri per Covid nella Regione Lazio

I pazienti Covid-19 positivi con sintomi attualmente ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali sono 3384. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 350 (5 in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono oltre 86mila persone. In totale i positivi nel Lazio sono oltre 90mila. Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva.

I contagi di coronavirus nel Lazio

Asl Roma 1: sono 406 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 438 i casi si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovanta sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 103 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 15 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 115 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 117 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 206 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 54 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 90 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono trentasei i casi con link a RSA di Montebuono dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Bollettino Spallanzani: 242 pazienti positivi ricoverati

Sono ricoverati all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani' di Roma 242 pazienti positivi al tampone per Sars-CoV-2. Sono 39 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1.355.