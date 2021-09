Coronavirus Lazio, bollettino di sabato 18 settembre: 376 nuovi casi e 2 morti, 220 contagi a Roma Sono 376 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nella Regione Lazio. Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Due sono le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre i casi a Roma sono 220. 65 le persone contagiate nelle province.

Oggi, sabato 18 settembre, sono 376 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. Sono stati processati oltre 9.368 tamponi e oltre 13.996 antigenici per un totale di 23.364 test. Sono 2 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. A Roma città i contagi sono 220, mentre nelle province i nuovi casi sono 65. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell'1,6%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 11.371. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 429, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 58. In isolamento domiciliare ci sono 10.884 persone. In totale sono morte 8595 persone e sono guarite 361.080. Il totale dei casi esaminati è di 381046.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 117 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 18 settembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 67 pazienti positivi al Covid. Di questi, 14 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3149 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.