Coronavirus Lazio, bollettino di oggi 4 dicembre: 1.832 nuovi casi e 7 morti, i contagi a Roma 946 Crescono i contagi nel Lazio: nelle ultime 24 ore registrati 1.832 nuovi casi di cui 946 a Roma città. Terapie intensive a quota 91 ricoveri.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato diffuso da pochi minuti il bollettino quotidiano sull'andamento di Covid-19 nel Lazio. La nota dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio registra 1.832 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 7 i decessi, lo stesso numero di morti comunicato ieri. I tamponi antigenici eseguiti sono stati 29.481 e quelli molecolari 18.190, per un totale di 47.671 test. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 3,8%. I nuovi positivi a Roma città sono 946.

L'andamento dell'epidemia: i numeri nei reparti covid e terapia intensiva

Al momento nel Lazio ci sono in tutto 23.082 casi di coronavirus. Di questi 702 pazienti sono ricoverati in ospedale nei reparti di degenza Covid, e 91 nelle terapie intensive Covid. In totale i guariti hanno raggiunto quota 398.252 dall'inizio della pandemia, i decessi 9.010 e i casi registrati in totale sono stati 430.344.

La campagna vaccinale: 89% over 12 con doppia dose

Oggi l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ha fatto anche il punto sull'andamento della campagna vaccinale nella regione. A ggi sono state superate le 9 milioni e 600 mila somministrazioni. Oltre il 94% degli adulti ha ricevuto la doppia dose, e l'89% degli over 12. Per quanto riguarda la terza dose al momento ne sono state somministrate 838mila, ovvero circa il 17% della popolazione.

Leggi anche Terza dose e vaccino ai bambini: come fermare il virus e ridurre ricoveri e TI

I casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 3: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 5: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 6: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl di Latina: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore