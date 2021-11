Coronavirus Lazio, bollettino di lunedì 1 novembre: 445 nuovi casi e 3 morti, 219 contagi a Roma Nel Lazio, su oltre 6mila tamponi e oltre 7mila antigenici per un totale di oltre 13mila test, si registrano 445 nuovi casi positivi, 83 in meno rispetto a ieri, e 209 le persone guarite. Sono 3 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, uno in più di ieri. A Roma città i contagi sono 219.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, lunedì 1 novembre, nel Lazio su oltre 6mila tamponi e oltre 7mila antigenici per un totale di oltre 13mila test si registrano 445 nuovi casi positivi, 83 in meno rispetto a ieri, e 209 le persone guarite. Sono 3 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, uno in più di ieri. A Roma città i contagi sono 219. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%, mentre nelle province i nuovi contagi sono 67. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Il richiamo della terza dose va fatto dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del Green Pass – ha dichiarato D'Amato – Abbiamo superato le 900mila dosi di vaccino antinfluenzale consegnate ai medici di medicina generale e superate le 350mila somministrazioni. Raccomandiamo agli over 60 di prenotare il vaccino dal proprio medico dove può fare anche la terza dose del vaccino covid".

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 107 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 40 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 36 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 67 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 6 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 15 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani 1 novembre

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati a oggi, lunedì 1 novembre, 65 pazienti positivi al tampone per la ricerca del coronavirus. I pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva sono 9. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono a questa mattina 3286", si legge nel bollettino medico diffuso dall'ospedale romano.