Il Seresmi, Servizio Regionale per la Soverglianza delle Malattie Infettive della Regione Lazio, ha pubblicato il consueto aggiornamento della mappa con tutti i casi di coronavirus registrati nei quartieri di Roma. Nell'elenco che segue sono riportati soltanto quelli che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare. I dati sono aggiornati all'11 marzo e tra parentesi sono riportati i dati aggiornati al 21 febbraio.

I colori della mappa, in alto, si riferiscono al tasso di incidenza ogni 10mila abitanti. In colore viola scuro i quartieri dove sono stati diagnosticati più di 400 casi ogni 10mila abitanti. In rosso più chiaro i quartieri dove l'incidenza è più bassa. Si ricorda che non si tratta dei casi attualmente positivi, ma del totale dei casi diagnosticati dall'inizio dell'emergenza coronavirus.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 185 (181)

Appia Pignatelli 418 (384)

Quarto Miglio 624 (540)

Tuscolano sud 1813 (1732)

Tuscolano nord 723 (689)

Tor Fiscale 120 (118)

Appio Claudio 1264 (1189)

Lucrezia Romana 306 (265)

Quadraro 812 (702)

Centocelle direzionale 65 (57)

Don Bosco 2284 (2159)

Torre Spaccata 705 (666)

Appio 852 (798)

Latino 872 (803)

Osteria del Curato 812 (751)

Torre Maura 1021 (964)

Casetta Mistica 66 (51)

Omo 147 (142)

La Rustica 576 (555)

Tor Sapienza 550 (515)

Tor Tre Teste 604 (568)

Centocelle 2718 (2516)

Alessandrina 1515 (1429)

Casilino 501 (473)

Gordiani 1854 (1745)

Torpignattara 1862 (1765)

Casal Bertone 606 (567)

Casal Bruciato 864 (791)

San Basilio 1349 (1271)

Tor Cervara 130 (121)

Tiburtino sud 1015 (952)

Casal De Pazzi 1259 (1154)

Tiburtino nord 1013 (921)

Pietralata 664 (609)

Roma Nord Est

Montesacro 607 (578)

Montesacro Alto 1468 (1359)

Aeroporto dell'Urbe 95 (89)

Grottarossa Est 59 (57)

Fidene 591 (558)

Conca d'Oro 678 (625)

Val Melaina 1015 (1410)

Serpentara 1472 (1341)

Casal Boccone 684 (623)

Tufello 599 (556)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 1589 (1520)

Aurelio nord 736 (696)

Aurelio sud 930 (882)

Eroi 702 (656)

Medaglie d'oro 1491 (1400)

Pineto 88 (81)

Villa Pamphili 47 (47)

Primavalle 2490 (2346)

Fogaccia 1427 (1333)

Foro Italico 116 (112)

Della Vittoria 897 (820)

Prati 616 (575)

Flaminio 465 (433)

Farnesina 790 (739)

Santa Maria della Pietà 1353 (1273)

Ottavia 711 (680)

Villaggio Olimpico 123 (117)

Trionfale 674 (622)

Acquatraversa 406 (387)

Tomba di Nerone 1423 (1319)

Grottarossa ovest 216 (183)

Tor di Quinto 565 (521)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 288 (270)

Buon Pastore 1252 (1180)

Gianicolense 1875 (1766)

Marconi 1379 (1252)

Magliana 253 (240)

Corviale 726 (690)

Trullo 1469

Tor di Valle 7 (7)

Torrino 1450 (1354)

Eur 346 (316)

Colli Portuensi 1449 (1388)

Portuense 1129 (999)

Pian Due Torri 1068 (1064)

Ostiense 264 (242)

Garbatella 1534 (1391)

Valco San Paolo 308 (296)

Navigatori 205 (188)

Tormarancia 1253 (1169)

Tre Fontane 483 (445)

Grotta Perfetta 553 (531)

Cecchignola 430 (409)

Laurentino 865 (793)

Villaggio Giuliano 276 (250)

Roma centro

Parioli 844 (777)

Centro storico 827 (768)

Trastevere 419 (393)

Testaccio 312 (276)

Villa Borghese 31 (30)

Villa Ada 26 (24)

Esquilino 1365 (1266)

San Lorenzo 273 (266)

Salario 992 (927)

Nomentano 1501 (1432)

Aventino 265 (250)

Zona Archeologica 58 (52)

Verano 19 (19)

Università 77 (71)

Trieste 1843 (1711)

XX Settembre 340 (317)

Celio 103 (95)