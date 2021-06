in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata oggi a Roma, nella zona nord di Fiumicino. Una coppia di anziani è rimasta in bilico con la propria auto su un viadotto che sovrasta la ferrovia in via dei Tre Denari, nella zona di Palidoro. A quanto si apprende, il conducente della macchina ha perso il controllo, andando a schiantarsi sopra il viadotto e rischiando di cadere nel vuoto. Fortunatamente non è accaduto: la vettura è rimasta in bilico fino all'arrivo dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a recuperarli e a metterli in salvo. I due non dovrebbero essere feriti in modo grave: portati agli ospedali San Gemelli e Aurelia Hospital, sono stati ricoverati per accertamenti. Non sono note le cause dell'incidente che ha visto coinvolti oggi i due coniugi a Fiumicino. L'uomo alla guida ha perso il controllo della macchina da solo, in quello che sembra essere un sinistro autonomo. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Torrimpietra, giunti sul posto per fare luce su cosa è accaduto, non sembrerebbe ci siano altre vetture coinvolte.

Auto in bilico sul viadotto: l'intervento dei pompieri

A rimettere la macchina in sicurezza sono stati i Vigili del Fuoco, che hanno risposto alla chiamata per l'incidente stradale intorno alle 13. Arrivati sul posto, prima hanno stabilizzato la macchina con ancora a bordo i due anziani con un cavo d'acciaio vincolato al loro camion. Poi, quando sono stati sicuri che il veicolo era fermo e in sicurezza, hanno estratto i due coniugi. Tanta paura per i due anziani, che una volta scesi dalla vettura hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Affidati alle cure del 118, sono stati portati subito in ospedale per essere visitati dai medici. Paura anche tra gli automobilisti di passaggio in quel momento, che hanno temuto di vedersi consumare una vera e propria tragedia sotto i loro occhi.