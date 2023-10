Continua lo sgombero degli appartamenti Ater a Tor Bella Monaca, intervento in 3 alloggi Tre appartamenti Ater a Tor Bella Monaca (Roma) sono stati sgomberati dalle forze dell’ordine. L’ultimo intervento in zona risale al 21 settembre scorso.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Alle 7 di questa mattina, martedì 3 ottobre, è iniziato lo sgombero di tre appartamenti Ater in via Santa Rita da Cascia in zona Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. A intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale insieme ai colleghi della polizia di Stato e al personale di Ama e di Acea. La zona sarebbe già nota alle forze dell'ordine per episodi di spaccio, per questo motivo è stata richiesta la presenza anche di unità cinofile.

Al momento, non risulterebbero essere emerse criticità durante le operazioni di sgombero che, comunque, sono ancora in corso.

Gli sgomberi del 21 settembre

Solo lo scorso 21 settembre erano stato sgomberati altri quattro alloggi Ater a Tor Bella Monaca. "Si tratta di un chiaro segno dell’impegno nel promuovere la legalità e il benessere nella nostra regione", aveva dichiarato l'Amministrazione Rocca. In quel caso, erano intervenuti circa 300 persone provenienti dalla polizia di Stato, dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalla polizia locale e dai vigili del fuoco.

Leggi anche Tor Bella Monaca, spacciatore aggredisce con un coccio di bottiglia la portavoce dei collaboratori di giustizia

"Continueremo a monitorare attentamente la situazione a Tor Bella Monaca e ad adottare misure efficaci per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i suoi abitanti", aveva aggiunto la Regione Lazio assicurando che la collaborazione con la Prefettura di Roma sarebbe continuata.

"Non tollereremo occupazioni illecite"

Anche l'assessore alla Politiche Abitative, alle Case Popolari, all'Urbanistica e alle Politiche del Mare del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, aveva dichiarato: "Non tollereremo il verificarsi di occupazioni illecite o di qualsiasi forma di abuso". Affermazioni che, quindi, hanno portato agli sgomberi di oggi, 3 ottobre.