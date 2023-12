“Complimenti Federale”: il commento dell’assessore regionale Righini e quel lessico fascista “Congratulazioni federale”, è questo il commento dell’assessore della Regione Lazio Giancarlo Righini sotto ad un post di Facebook.

"Congratulazioni al federale, buon lavoro anche a tutti i suoi scudieri", con tanto di bandierina tricolore ad accompagnare il messaggio. È quanto scrive Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare del Lazio. Un'allusione voluta? Federale, infatti, era il termine con cui si indicava l'individuo capo delle varie federazioni dei fasci di combattimento, come riportato da la Repubblica. Un gerarca, praticamente.

Cosa è successo: lo scambio sotto al post di Facebook

Gli auguri sono spuntati circa tre giorni fa in un commento sotto al post pubblicato su Facebook dal consigliere regionale Daniele Maura, anche lui Fratelli d'Italia. Nell'aggiornamento pubblicato sui social network si faceva riferimento alla chiusura del Congresso Provinciale di Frosinone di Fratelli d'Italia con i nuovi membri della direzione provinciale e il presidente. "Il nostro Massimo Ruspandini è stato eletto presidente – scrive Maura – È stata una giornata importante. Avanti", chiude poi il suo messaggio, scrivendo l'esortazione tutta in caratteri maiuscoli e allegando, anche lui, la bandiera tricolore.

Sotto al post, sono diverse le persone che hanno deciso di rivolgersi al neoeletto per manifestargli il proprio appoggio. Fra questi, però, emerge proprio Righini. I termini da lui utilizzati sembra che abbiano attirato l'attenzione degli utenti. "Addirittura scudieri?", commenta uno di loro. "Esatto… Aggiungerei leali", gli risponde lo stesso Righini.

Le critiche sotto al commento di Righini: "Espressione fascista"

Ma non mancano le critiche. "Mi sembra una espressione vetero fascista, fuori luogo e fuori tempo". È questo il commento di una terza persona, Antonio Paris, arrivato due giorni dopo i precedenti. Non c'è da stupirsi, forse, che ancora non abbia ricevuto risposta.