Commissione d’inchiesta sul caso Orlandi, nuovo rinvio in Senato. Pietro: “Poche parole, voto slittato” “Poche parole: la votazione è slittata a domani”: ennesimo rinvio per la discussione in Senato sulla proposta di istituire una Commissione Bicamerale d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori. Da calendario la votazione era prevista per ieri, martedì 7 novembre.

L'appuntamento per la discussione era previsto per martedì 7 novembre. Poi è stato rimandato a oggi, mercoledì 9 novembre, al secondo punto dell'appuntamento delle 11. Poi nuovamente nel pomeriggio dello stesso giorno, prima alle 14.45 e dopo alle 16.

"Dovrebbero (il condizionale ormai è d’obbligo) votare dopo le 16.00/16.30″, aveva scritto in un post su Facebook Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Qualche ora dopo ha poi aggiunto: "Aggiornamento: ora mi dicono che potrebbe andare dopo le 17.30…" Infine è arrivato l'ennesimo rinvio. "Poche parole: votazione slittata a domani", ha poi scritto nuovamente poco dopo le 16.30 Pietro.

Il lavoro della Commissione bicamerali sui casi Orlandi e Gregori

Così come alla Camera i deputati hanno votato quasi immediatamente, ormai più di otto mesi fa, approvando all'unanimità la proposta di legge per la costituzione bicamerale di inchiesta, allo stesso modo il Senato continua a rimandare la discussione, dilatando i tempi tecnici. Una volta approvata la Commissione bicamerale d'inchiesta che avrà come compito quello di fare chiarezza sulle scomparse delle due adolescenti avvenute a poco più di un mese di distanza, quella di Mirella Gregori il 7 maggio e quella di Emanuela Orlandi il 22 giugno, occorrerà scegliere i membri e il (o la) presidente. Soltanto successivamente avranno inizio i lavori.

Rinvio del voto in Senato

Non si tratta della prima volta che il voto sulla commissione bicamerale di inchiesta viene rinviato. Alcune volte, come sembra sia accaduto negli ultimi due giorni, è successo per ragioni legate al tempo a disposizione. In altri i casi, invece, la volontà di non arrivare al voto sembrava derivare da altre ragioni. "Non riuscire ad istituire questa commissione sarebbe un grandissimo autogol per il Parlamento", aveva dichiarato a Fanpage.it Roberto Morassut.