Com’è la schiacciata alla Carbonara dell’Antico Vinaio: si può assaggiare solo a Roma La schiacciata alla Carbonara dell’Antico Vinaio, il famosissimo locale di Firenze che ha aperto da pochissimo a Roma, è un omaggio alla Capitale e si può assaggiare soltanto nei due negozi in città. Ancora non si sa se resterà sul menù per sempre o se sarà soltanto una ‘limited edition’. Gli ingredienti sono quelli classici della Carbonara: pecorino, crema all’uovo e guanciale, serviti nella schiacciata calda fiorentina.

A cura di Enrico Tata

La schiacciata alla Carbonara dell’Antico Vinaio – Foto Eleonora Mercial

Guanciale a fette, guanciale croccante, pecorino della Maremma semistagionato e crema carbonara: sono questi gli ingredienti della schiacciata alla Carbonara dell'Antico Vinaio, la famosa bottega fiorentina sbarcata anche a Roma con due negozi aperti a pochi passi dal Pantheon, nel cuore storico della Capitale.

Foto Eleonora Mercial

Dove si trova l'Antico Vinaio a Roma

Il primo negozio si trova in piazza della Maddalena e il secondo in via della Rosetta, ma la distinzione riguarda soltanto la toponomastica perché in realtà i due punti vendita si trovano uno davanti all'altro. Questa scelta è stata fatta per evitare le lunghissime file davanti al negozio. A Firenze, infatti, l'Antico Vinaio è uno dei luoghi più famosi dello street food cittadino ed è stato per anni il locale più recensito su TripAdvisor.

L'Antico Vinaio sbarca a Roma

Foto Eleonora Mercial

Il segreto è veramente semplice: schiacciate toscane (pizza bianca, ma diversa dalla classica pizza bianca romana) calde e ripiene di salumi, formaggi e creme. Il ripieno è abbondante e generoso e la schiacciata è davvero calda e per tutti i clienti, tanto da diventare uno dei marchi di fabbrica e lo slogan più famoso di Tommaso Mazzanti, l'"antico vinaio": "Bada come la fuma", è la frase che l'ha fatto diventare famoso sui social network. Il successo è diventato planetario e sono stati aperti negozi a New York, Los Angeles e anche a Milano. I due ‘romani' sono stati inaugurati lunedì 8 novembre e resteranno aperti dalle 10 di mattina fino alle 23.

Foto Eleonora Merciai

La schiacciata alla Carbonara

La schiacciata alla Carbonara è un omaggio a Roma e si può assaggiare soltanto nei due negozi della Capitale. Ancora non si sa se resterà sul menù per sempre o se sarà soltanto una ‘limited edition'. Gli ingredienti sono quelli classici della Carbonara: pecorino, crema all'uovo e guanciale, serviti nella schiacciata calda fiorentina. Effettivamente il gusto assomiglia molto a quello della pasta alla Carbonara e il ripiano, come da tradizione dell'Antico Vinaio, è molto abbondante. Le due schiacciate più famose del menu (i prezzi vanno dai 6 agli 8 euro) sono la Paradiso, con mortadella, crema di pistacchio e stracciatella, e la Favolosa, con crema di carciofi, sbriciolona, crema di pecorino e melanzane.