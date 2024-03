Come funziona la truffa della finta operatrice sanitaria, che deruba i pazienti in ospedale Gli anziani sono vittime di truffe anche in ospedale. È successo al Santo Spirito di Roma, dove una 41enne si è finta un’operatrice sanitaria ed è riuscita a farsi consegnare gioielli d’oro da un paziente, ma i poliziotti l’hanno arrestata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Camice e cuffia, si è intrufolata all'interno dell'ospedale Santo Spirito di Roma, portando via ad una paziente gioielli in oro. Non li ha semplicemente rubati in un momento di assenza o distrazione della proprietaria ma, con uno stratagemma, la quarantunenne l'ha convinta a consegnarglieli di sua spontanea volontà e senza che nessuno si accorgesse di nulla. Fortunatamente la prontezza degli agenti della Polizia di Stato ha avuto la meglio sul suo piano e l'hanno arrestata per truffa, riconsegnando i gioielli alla legittima proprietaria e sventando così il furto. Vediamo come funziona la truffa della finta operatrice sanitaria e come fa a farsi consegnare dai pazienti gli oggetti di valore.

La truffa della finta operatrice sanitaria

Non è la prima volta che accadono episodi del genere negli ospedali romani. In questo caso particolare la donna in questione, che è stata poi arrestata dai poliziotti, ha messo a segno un piano ben collaudato. Si è vestita da operatrice sanitaria, indossando camice e cuffia. Così camuffata è riuscita a distogliere l'attenzione del personale dell'ospedale e dei pazienti e si è intrufolata all'interno, fino a riuscire ad avere accesso in corsia.

Una volta dentro è iniziata la "recita". Si è avvicinata ad una paziente anziana, chiedendole che stesse, se avesse bisogno di qualcosa, se avesse fame, insomma cercando di entrare in empatia con lei. Una volta conquistata la sua fiducia con parole rassicuranti, le ha detto che non era prudente tenere in corsia i gioielli d'oro che aveva con sé, dicendole che se glieli avesse affidati, lei li avrebbe consegnati al marito, che l'aspettava fuori.

I poliziotti hanno arrestato la finta operatrice sanitaria

L'anziana, rincuorata dalla sua gentilezza e premura, ha consegnato i gioelli a quella che credeva veramente essere una dipendente dell'ospedale, convinta che fosse la cosa più giusta da fare e che veramente avrebbe dato l'oro al marito. I poliziotti sono intervenuti intorno alle ore 21.30 dopo una chiamata dei colleghi del posto di polizia, hanno individuato la quarantunenne e l'hanno arrestata. Portata in carcere e comparsa davanti al giudice, oggi c'è stato il processo per direttissima.