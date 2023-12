Come diventerà piazza San Giovanni a Roma dopo i lavori per il Giubileo Nella nuova piazza San Giovanni sono previsti giochi d’acqua, spruzzi e fontane calpestabili con effetto a specchio. A causa dei cantieri il Concertone del Primo Maggio è stato spostato al Circo Massimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia di oggi è che il Concertone del Primo maggio si sposterà da San Giovanni al Circo Massimo, a causa dei cantieri per il Giubileo che sono previsti nella piazza davanti alla basilica.

Ma come diventerà piazza San Giovanni al termine dei lavori? Alcuni rendering del progetto sono stati mostrati lo scorso mese dal sindaco Roberto Gualtieri nel corso della presentazione del suo secondo Rapporto alla Città. Sul documento presentato dal primo cittadino si legge che "la riqualificazione di piazza San Giovanni in Laterano sarà realizzata entro dicembre 2024 per un finanziamento di 15 milioni di euro. Attualmente è in corso l’elaborazione dei documenti per avviare la gara".

Come diventerà piazza San Giovanni

Nel programma degli interventi previsti per il Giubileo si legge che i lavori prevedono "la riqualificazione degli spazi pedonali e delle aree prospicienti la basilica giubilare di San Giovanni in Laterano. La riqualificazione urbanistica e la valorizzazione architettonico-ambientale dell’intera piazza comprende sia una nuova configurazione dell’area antistante la Basilica, attualmente in parte pavimentata e in parte lasciata a verde, che una rimodulazione del percorso delle strade adiacenti con riprofilazione degli assi viari ed eliminazione della strada lato Mura Aureliane, attualmente adibita a sosta delle auto".

Leggi anche Donne al lavoro a Roma e nel Lazio: più disoccupazione e retribuzioni più basse rispetto ai colleghi

Inoltre "na nuova pavimentazione verrà realizzata con materiali di pregio e sarà caratterizzata da un diverso schema geometrico. L’intero intervento, modificando la visione prospettica della Basilica, caratterizzerà il sito sia nel suo aspetto funzionale e formale sia, e soprattutto, nella sua valenza di luogo di fede e di incontro".

In un'intervista rilasciata a Leggo, l'assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha detto che in piazza ci saranno giochi d'acqua, spruzzi e fontane calpestabili con effetto a specchio. La nuova piazza San Giovanni ricorderà molto la ‘place de la Bourse' di Bordeaux. "Anche piazza San Giovanni sarà pronta per il Giubileo. I cantieri partiranno a marzo e si concluderanno entro il 2024", ha spiegato Segnalini.