Come agiva il rapinatore seriale che faceva svenire le vittime e le derubava I poliziotti hanno arrestato e portato in carcere un 37enne per rapina. Avrebbe derubato due persone con una tecnica: le afferrava alla gola e le faceva svenire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Aggrediva le vittime alle spalle, prendendole per la gola e facendole svenire. Le derubava, lasciandole a terra e si dava alla fuga. Con questa tecnica agiva un rapinatore seriale, che gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, poiché gravemente indiziato del reato di rapina. Si tratta di un trentasettenne di origini cubane, che è finito in manette ed è stato portato nel carcere di Regina Coeli a Roma, ora si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il provvedimento è scattato al termine dell'indagine condotta dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore, come disposto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura.

La tecnica dello svenimento per rapinare le vittime

I due distinti episodi risalgono ad inizio marzo e sono accaduti nella Capitale. Le vittime delle rapine hanno raccontato gli investigatori di non ricordare nulla. Di aver perso improvvisamente i sensi e al loro risveglio, soccorse dai passanti, si sono rese conto di essere state derubate. I poliziotti hanno svolto le indagini e ricostruito l'accaduto.

Il rapinatore metteva in atto una tecnica ben collaudata, convinto di non essere scoperto: prendeva di mira le vittime in strada e le aggrediva alle spalle, per non farsi vedere in volto e usare "l'effetto sorpresa". Bloccate con un braccio al collo all’altezza della giugulare, le faceva svenire. Una volta che avevano perso i sensi, le rapinava dei loro effetti personali. Gli agenti tramite le verifiche di rito sono riusciti a risalire alla sua identità, lo hanno rintracciato e arrestato. Ora dovrà rispondere alle accuse a proprio carico davanti all'Autorità Giudiziaria.