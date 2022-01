Classifica TripAdvisor 2022: Roma prima destinazione al mondo “per buongustai” La Capitale italiana è al primo posto nella classifica ‘Travellers’ Choice 2022′ di Tripadvisor per quanto riguarda le mete per buongustai.

A cura di Enrico Tata

Roma prima destinazione al mondo "per buongustai". La Capitale italiana è al primo posto nella classifica ‘Travellers' Choice 2022′ di Tripadvisor per quanto riguarda le mete per buongustai. "Tra stelle Michelin e stelle nascenti: in queste città si mangia così bene che i viaggiatori ritornano sempre", la descrizione di questa categoria. Roma è anche al terzo posto, dietro a Dubai e a Londra, della classifica delle "mete preferite degli amanti delle città": "Se cerchi l'atmosfera delle città dalle mille luci, non perderti queste località amate dai viaggiatori in tutto il mondo".

Tripadvisor e i turisti, ha commentato l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, "confermano l'unicità di Roma nel mondo per l'altissima qualità di tutto il settore food e ne siamo orgogliosi. La nostra città è effettivamente capace di regalare un'esperienza irripetibile che unisce la particolarità della cucina romana alla straordinaria bellezza dei luoghi. Il food è un asset fondamentale per la ripartenza del turismo nella Capitale. Siamo convinti che una volta superata la pandemia, Roma recupererà velocemente quei 20 milioni di viaggiatori all'anno. Con il lavoro che stiamo mettendo in campo, quel numero verrà incrementato e punteremo anche sull'experience per diversificare e attrarre un turismo sempre più qualificato. Tutto questo garantirà un maggiore ritorno economico con la creazione di nuove opportunità e nuovi posti di lavoro. Il turismo a Roma con i grandi eventi sportivi, con la moda e gli investimenti sul congressuale diventare il grande asset che garantirà lavoro e prosperità alla città".

La classifica delle destinazioni di tendenza 2022

Maiorca Cairo Rodi Tulum Dubrovnik Ibiza Natal – Brasile Arusha – Tanzania Goreme – Turchia Santorini

La classifica delle mete per i buongustai 2022