Classifica stipendi, quanto si guadagna a Roma: la mappa del reddito nei quartieri della città Dopo Milano e Bologna, a Roma si riscontra il reddito più alto. La capitale, però, appare divisa a metà: la spaccatura fra le zone più ricche e quelle più povere appare netta.

A cura di Beatrice Tominic

Al terzo posto per la media del reddito, dopo Milano e Bologna, c'è Roma, dove, con i loro 28.600 euro i cittadini guadagnano circa 8.400 euro in meno dei milanesi. Ma nella capitale la situazione appare spaccata a metà. Da una parte le persone fra i 60 e i 74 anni, più ricche, dall'altra gli under 30, fascia più povera della popolazione. Da una parte i quartieri centrali, davanti le periferie, soprattutto quelle verso est: il 42,2% dei residenti dichiara un reddito inferiore a 15mila euro; il 37,1% fra i 15 e i 35mila euro; il 18,3% più di 35mila euro. Soltanto il 2,4% supera i 100mila, come scrive Caritas Roma nel suo Rapporto 2023 sulle povertà.

E mentre il reddito medio aumenta di 1.100 euro, ci sono famiglie che continuano ad arrancare per arrivare alla fine del mese. Non a caso è sceso al – 0,6% il potere di acquisto dei romani che sempre più spesso chiedono prestiti e si indebitano: le cessazioni del quinto, nel frattempo, sono aumentate del 9%.

Reddito a Roma: la classifica municipio per municipio

Oltre all'età dei cittadini, ad influenzare i loro portafogli è il quartiere. Alcune zone della capitale si confermano più ricche, altre più povere: i confini della ricchezza sembrano essere tracciati anche geograficamente, tanto che è stato possibile redigere una classifica municipio per municipio.

II Municipio (Parioli, Flaminio, Salario, Trieste, Nomentano) con 41.119 euro ;

; I Municipio (Centro, Prati, Della Vittoria) con 37.787 euro;

IX Municipio (quello dell'Eur), con 29.605 euro;

XV Municipio (Tor di Quinto, Cesano, Olgiata, Prima Porta), con 28.729 euro;

VIII Municipio (Appia Antica) con 28.718;

XII Municipio (Monteverde) con 27.527;

III Municipio (Montesacro) con 25.683;

XIV Municipio (Monte Mario) con 25.262;

VII Municipio (Appio Latino-Tuscolano) con 24.525;

XIII Municipio (Aurelio) con 23.544;

X Municipio (Ostia) con 22.553;

XI Municipio (Portuense-Magliana) con 21.952;

IV Municipio (Tiburtino) con 21.503 euro;

V Municipio (Centocelle, Casilino, Tor Tre Teste) con 18.950;

VI Muncipio (Borghesiana, Colle Prenestino, Borgata Finocchio, Tor Bella Monaca, Torre Angel) con 17.058 euro.

Come si vede confrontando i redditi annui delle zone, nei municipi più poveri il reddito è anche meno della metà di quello dei più ricchi.

Disoccupazione e accessi alla Caritas

Non è un caso, allora, se nel 2022 si registra il dato di accesso più alto nei centri della Caritas e nelle parrocchie: si contano almeno 25mila, 11.800 dei quali si trovano nel programma di aiuto. Quasi 10mila persone si sono rivolte alle mense sociali, fra cui più di 698 minori: per quasi la metà di loro si è trattato della prima volta.

Il tasso di occupazione è del 70,6%, ma spesso si tratta di lavori instabili. Nonostante il reddito alto, non si tratta di una capitale della ricchezza: almeno 23.420 sono le persone che vivono senza fissa dimora, quasi 30mila i nuclei familiari che hanno chiesto un contributo per l'affitto.