Clan Casamonica, sgombero in corso di una villa con piscina alla Romanina Sgombero in corso alla Romanina da parte degli agenti della Polizia del commissariato Romanina: l'intervento nella villa con piscina di Giuseppe Casamonica.

A cura di Beatrice Tominic

La villa in cui è in corso lo sgombero, foto da Google Maps.

Sgombero in corso in via Flavia Demetra, alla Romanina, per liberare una villa con piscina appartenente alla famiglia Casamonica. Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Romanina stanno eseguendo l'operazione dalle prime ore della mattina di oggi, martedì 5 marzo 2024.

Le forze dell'ordine stanno probabilmente intervenendo a seguito della sentenza definitiva da parte della Cassazione che ha stabilito la confisca e il passaggio degli immobili all'Agenzia per i beni confiscati. La stessa sentenza ha portato anche a nuovi arresti.

Gli ultimi nove arresti dopo la sentenza della Cassazione

Dopo la sentenza della Cassazione sul maxiprocesso al clan Casamonica, lo scorso gennaio i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati hanno rintracciato e arrestato nove persone. Si trovavano in libertà o agli arresti domiciliari, ma sono stati portati in carcere perché condannati per intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione che ha portato alle decine di arresti è iniziato dopo la denuncia di due donne intenzionate a prendere le distanze dalla famiglia.

Per la Cassazione il clan Casamonica è mafia

Dopo un processo durato quattro anni, è stata la Corte di Cassazione a confermarlo: quello dei Casamonica è un clan mafioso. Trenta imputati nel maxiprocessi avevano fatto ricorso dopo che la Corte d'Appello aveva ribadito l'accusa di 416bis, con condanne da scontare in carcere: quella maggiore, a trent'anni, per il boss Domenico Casamonica. A confermare l'associazione mafiosa e, di conseguenza, le condanne a carico dei membri del clan, è arrivata la Cassazione nella sua sentenza.

"Il gruppo criminale Casamonica, operante nella zona Appio-Tuscolana di Roma, con base operativa in vicolo di Porta Furba è organizzato in una ‘galassia', ossia aggregato malavitoso costituito da due gruppi familiari dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso prestigio criminale nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano tuttavia in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso", scrivevano i giudici di secondo grado nella sentenza. Quelli che hanno operato in primo grado, invece, avevano emesso 44 condanne per un totale di 400 anni di carcere.