video suggerito

Cinque agenti arrestano il Brasiliano ubriaco? Il video sui social In un video pubblicato sui social si vede Massimiliano Minnocci, in arte il ‘Brasiliano’, mentre viene circondato da cinque agenti. Sembra ubriaco, ma non oppone resistenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul canale YouTube ‘Social Boom' è stato pubblicato un video in cui si vede Massimiliano Minnocci, in arte il ‘Brasiliano', mentre viene circondato da cinque agenti. Sembra ubriaco, ma non oppone resistenza. Nel video si ipotizza che Minnocci possa essere stato arrestato, anche perché da quella sera non ha più aggiornato i suoi profili social, lui che di solito è molto attivo suoi suoi canali. In ogni caso, nel video si vedono cinque agenti che lo circondano e la vicenda sembra abbastanza seria.

Le ultime notizie giudiziarie che riguardano il Brasiliano riguardano il processo in cui è stato accusato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Per evitare la condanna Minnocci, ha scelto la messa alla prova ai servizi sociali.

I fatti per cui è stato accusato risalivano al 2018, quando il proprietario di un bar in zona Monti Tiburtini chiamò la polizia perché il Brasiliano non voleva pagare il conto. Aveva preso diversi alcolici, ma poi si era rifiutato di pagare. "Io so bandito e a voi ve schifo, ve ammazzo, merde me fate schifo, ve spacco, ve faccio sentì come ce se sente a svegliasse dopo na’ scarica de cazzotti dopo 20 giorni", alcune delle frasi proferite da Minnocci.

Leggi anche La picchia da incinta perché non vuole il bimbo e invia video intimi ai suoceri: condannato 35enne

E ancora: "Voi non sapete chi sono io, vi ammazzo, mi fate schifo". Poi ha rincarato la dose: "A pezzi de m…, io non ve do un c…, ve ammazzo ve imparo a campà, ora me ne vado a fa ‘na birra e poi ne riparlamo". I poliziotti l'hanno bloccato e portato in commissariato, dove poi le offese sono continuate. Per questo il Brasiliano è stato denunciato e accusato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.