Chiusura temporanea per il famosissimo ‘kebabbaro’ Ali Babà di Arco di Travertino È stata disposta dalla questura di Roma la chiusura temporanea del famoso ‘kebabbaro’ di Arco di Travertino a Roma.

A cura di Enrico Tata

Foto Welcome to Favelas

È stato chiuso temporaneamente il famoso ‘kebabbaro' di Arco di Travertino a Roma, aperto tutti i giorni e tutte le notti e meta ambita di migliaia di giovani e giovanissimi. Nel corso di controlli per il rispetto della normativa anti-Covid, gli agenti della questura di Roma hanno chiuso per pochi giorni il notissimo locale di Roma sud. Il motivo è rappresentato da alcune irregolarità per quanto riguarda la presenza di troppi clienti all'interno del locale.

I gestori di Ali Babà hanno pubblicato questo post su Facebook per spiegare l'accaduto: "All’attenzione della gentile clientela: nelle ultime ore sono circolate in rete foto riguardanti la presunta chiusura del nostro locale. Volevamo assicurare la nostra clientela per quanto riguarda le nostre modalità di lavoro, sono stati effettuati in questi giorni dei controlli da parte delle forze dell’ordine in merito al rispetto delle norme anti contagio ben note a tutti. Il locale riaprirà nei prossimi giorni.

Cordiali saluti". A breve la questura di Roma rilascerà un comunicato per spiegare la vicenda che ha portato alla chiusura temporanea del famosissimo locale di Roma.