Chiuso un locale a Piazza Navona per gravi carenze igieniche in cucina, 20mila euro di multa

A cura di Alessia Rabbai

Piazza Navona

Gravi carenze igienico sanitarie e mancata indicazioni di ingredienti e allergeni sono le irregolarità che gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno trovato all'interno di un locale a Piazza Navona, nel centro storico di Roma. I vigili urbani hanno messo i sigilli all'attività, che hanno anche muotato per oltre 20mila euro. Nel locale inoltre gli agenti hanno scoperto che una persona lavorava in nero.

Il provvedimento di chiusura temporanea del locale a Piazza Navona è arrivato nell’ambito dei controlli quotidiani svolti dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, nel caso specifico, per il contrasto agli illeciti nel settore degli esercizi commerciali e locali pubblici e per la tutela della salute dei clienti.

A chiedere l'intervento i vigili urbani nel locale di Piazza Navona sono statii i cittadini, che hanno fatto varie segnalazioni per problemi legati al disturbo della quiete pubblica, dunque per il troppo chiasso dentro e nei pressi del locale. Gli agenti del I Gruppo hanno fatto dei controlli all'interno del locale trovando diverse violazioni di carattere amministrativo. Tra queste l’occupazione abusiva del suolo pubblico, cibo senza tracciabilità e mancanza di indicazioni su ingredienti ed allergeni sugli alimenti in vendita.

Lo stato in cui si trovava il locale, specialmente la cucina, ha richiesto l'intervento dei carabinieri del Nas e del Nil, che hanno trovato gravi carenze igienico sanitarie, potenzialmente pericolose per la salute dei clienti. I resposabili hanno ricevuto una multa di 20mila euro e l'attività è stata chiusa. Gli agenti hanno inoltre scoperto che nel locale c'era un lavoratore senza contratto.