Chiusa la Pontina a Sabaudia, traffico bloccato per incidente: ciclista travolto da un’auto A causa dell’incidente è arrivata sul posto una eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza il ciclista al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri di Sabaudia e le squadre dell’Anas.

A cura di Enrico Tata

La Strada statale 148 Pontina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 89.200, all'altezza di Sabaudia, provincia di Latina. Stando a quanto si apprende, un ciclista è stato travolto da un'automobile.

A causa dell'incidente è arrivata sul posto una eliambulanza, che ha trasportato d'urgenza il ciclista al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri di Sabaudia e le squadre dell'Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Il traffico è stato deviato sulla Migliara 51 in direzione Roma e sulla Migliara 49 in direzione Terracina. Il traffico è fortemente rallentato in entrambe le direzioni.