Chiede di mettere la mascherina: agente della Polizia locale picchiato da un no vax Il ragazzo ha aggredito il vigile urbano a Nettuno dopo che l’agente gli aveva chiesto di indossare la mascherina. La sorella del giovane e il fratello hanno insultato i colleghi presenti.

A cura di Natascia Grbic

Un agente della Polizia locale è stato picchiato da un ragazzo perché gli ha chiesto di mettere la mascherina. È successo nella serata di ieri sera a Nettuno, in provincia di Roma. A dare manforte al giovane sono state anche la madre e il fratello: mentre questo aggrediva il vigile, hanno cominciato a insultare verbalmente gli altri suoi colleghi intervenuti sul posto. A fatica sono riusciti a fermarlo, mentre continuava a gridare frasi contro il vaccino. Una volta che è stato bloccato, è stato prima sanzionato per il mancato rispetto dell'ordinanza che impone di mettere la mascherina anche all'aperto, e poi è stato denunciato a piede libero. L'agente aggredito è stato portato al pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in dieci giorni.

“Sindaco, Segretario e Assessore alla Polizia Locale di Nettuno esprimono il loro pieno appoggio alla pattuglia e all’Agente che ha operato con estrema dovizia e professionalità per garantire il rispetto della normativa anti-covid 19, rimanendo coinvolto in prima persona – hanno dichiarato in una nota il sindaco Alessandro Coppola, la Segretaria generale Noemi Spagna Musso, e l'assessore alla Sicurezza Luca Zmparelli – Come ogni giorno, il nostro Corpo adempie al proprio dovere sul territorio con grande spirito di sacrificio e quanto si è verificato ieri ne è la prova più evidente. L’episodio che ha visto coinvolto un nostro agente in questo atto di pura inciviltà contro la nostra intera istituzione che ci spinge ad una ferma condanna di tali gesti.Richiederemo con urgenza un tavolo interforze con tutte le altre forze di Polizia per individuare la strada migliore atta a garantire una piena sicurezza cittadina. Al nostro agente ed ai suoi familiari vanno i nostri auguri di pronta guarigione ed un vivo ringraziamento per il costante impegno profuso affinché tutti i cittadini possano sentirsi al sicuro tra le nostre strade".

"Esprimiamo la massima solidarietà all’agente ferito per questo fatto di una gravità assoluta – ha dichiarato Antonio D’Agostino, della Cisl Funzione Pubblica Roma Capitale – e un plauso a tutti e tre gli agenti che hanno saputo gestire con professionalità una situazione molto delicata, acuita dall’essere all’aperto in mezzo ad altra gente. Quello di ieri è l’ennesimo caso di aggressione ad agenti e ufficiali di polizia locale subìto nel corso dell’espletamento del proprio servizio, ed è inaccettabile che un lavoratore sia aggredito per il solo fatto di far rispettare le normative vigenti, ancor di più se queste sono a tutela della salute pubblica". D'Agostino ha inoltre chiesto che il Comune di Nettuno si costituisca parte civile nel processo e che metta a disposizione dell'agente la consulenza dell’ufficio legale dell’ente.