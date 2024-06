video suggerito

Chi è Salvo Nastasi, che Gualtieri ha proposto come nuovo presidente della Festa del Cinema di Roma Salvo Nastasi, un dirigente di lungo corso nel campo dei Beni Culturali, sostituirà Gian Luca Farinelli nel ruolo di presidente della Festa del Cinema di Roma.

A cura di Enrico Tata

Sarà Salvo Nastasi a sostituire Gian Luca Farinelli nel ruolo di presidente della Festa del Cinema di Roma. "Ne ho parlato con Gualtieri, non potrò accettare il rinnovo del mandato di presidenza perché gli impegni professionali e familiari a Bologna me lo impediscono, ma sono certo che il cammino positivo della Fondazione Cinema per Roma proseguirà", ha detto Farinelli.

E il sindaco ha annunciato che a prendere il suo posto sarà Salvo Nastasi, che lavorerà a titolo gratuito e resterà anche presidente della Siae. Succedere a Gian Luca Farinelli è una sfida stimolante, perché in questi anni ha costruito una eccellente programmazione, non solo nei giorni della Festa ma durante tutto l'anno con un cartellone di eventi diffusi su tutto il territorio cittadino", ha dichiarato Nastasi.

Quest'ultimo è stato capo di Gabinetto di ben cinque ministri, da Bondi a Franceschini. È stato commissario straordinario del San Calro di Napoli, del Maggio Musicale Fiorentino e dell'Arena di Verona, membro del Cda del teatro Petruzzelli di Bari e presidente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma.

L'annuncio del sindaco Gualtieri è stato commentato con queste parole dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni: "Trovo particolarmente curioso il metodo del sindaco Gualtieri, che ha proposto Nastasi senza informare il ministero della Cultura, che ha appreso la notizia dalla stampa. Conosco Nastasi da quando era Segretario Generale del ministero e sono fiduciosa che la sua nomina possa e soprattutto debba, avviare un nuovo percorso. Mi auguro che il ministero della Cultura, primo contributore della kermesse cinematografica romana, possa finalmente avere il ruolo che gli spetta e non solo una posizione di forma. Ci tengo a ricordare che il nostro supporto è cruciale per garantire il successo della manifestazione".