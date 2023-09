Capretta uccisa durante la festa di compleanno: sale a 12 il numero di giovani denunciati Cinque dei ragazzi individuati sono minorenni. Si tratta dei ragazzi che hanno preso a calci una capretta fino ad ucciderla durante una festa di compleanno, e dei loro amici che li hanno incitati. Oggi manifestazione animalista ad Anagni.

A cura di Redazione Roma

Sale a dodici il numero individuati nei fatti che hanno portato alla morte di una capretta, si tratta di due giovani che l'hanno colpita a morte e dei loro amici che li incitavano. Il video dell'uccisione dell'animale è finito anche online, permettendo l'individuazione dei ragazzi nelle successive indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Anagni.

Cinque dei ragazzi coinvolti sono minorenni, due dei quali (di 17 anni) sono quelli che avrebbero materialmente picchiato a morte l'animale lanciandolo anche da una finestra. Tutti gli altri sono denunciati per il reato di "istigazione all'uccisione di animali". Per i prossimi giorni è previsto l'interrogatorio dei due protagonisti del video da parte della Procura dei Minori, ma non è escluso che il fascicolo venga presto trasmesso alla Procura di Frosinone per l'eventuale coinvolgimento dei maggiorenni.

I fatti si sono svolti durante una festa di compleanno di diciotto anni di una ragazza che si è svolta in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi, in provincia di Frosinone. Durante i festeggiamenti il gruppo avrebbe ucciso la capretta solo per divertimento. A difendere i ragazzi sono intervenuti alcuni dei genitori, giustificandoli così: "L'animale era già quasi morto".

Leggi anche Spara a dj e fonico durante la festa di paese: identificato e denunciato un uomo di 38 anni

Oggi manifestazione animalista ad Anagni

Intanto oggi ad Anagni è il giorno della manifestazione delle associazioni animaliste. L'appuntamento è alle 17.00 e aderiscono tra le altra l'Oipa e l'Enpa che assicurano che si costituiranno come parte civile al processo, chiedendo il massimo della pena prevista. "Il fatto che nel video siano chiaramente individuabili voci di altri diciottenni, richiede un’azione penale esemplare anche nei confronti di tutti i presenti. Enpa chiederà inoltre che sia dichiarata la pericolosità sociale dei responsabili", si legge in una nota.