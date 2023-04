Cane sbrana chihuahua al Circo Massimo, i proprietari: “È stato ucciso sotto ai nostri occhi” Stavano camminando insieme al loro chihuahua quando un altro cane, senza museruola, si è gettato su di lui e lo ha sbranato fino ad ucciderlo: è successo al Circo Massimo domenica scorsa.

Sono arrivati nella capitale per assistere al corteo storico ospitato al Circo Massimo in occasione delle celebrazioni per il natale di Roma, nel pomeriggio della scorsa domenica, 23 aprile, insieme al loro chihuahua di quattro anni, il piccolo Rio. Nel corso dell'evento, però, il cagnolino è stato assalito all'improvviso da un altro cane, legato con un guinzaglio ad un paletto: il cane ha fatto un balzo sul chihuahua e lo ha sbranato fino ad ucciderlo.

"Era il cane di uno dei figuranti – ha raccontato Francesco Di Vincenzo a il Messaggero – Quel simil lupo era senza museruola e con la possibilità di muoversi perché il guinzaglio era abbastanza lungo: non lo avevo visto, era coperto da un cespuglio e un muretto basso. Stavamo passeggiando quando il cane ha raggiunto Rio: l'ha ammazzato davanti ai nostri occhi."

Cosa è successo

Francesco era arrivato con la sua famiglia a Roma da Marco Simone di Guidonia, ma il pomeriggio si è trasformato in tragedia: il cane si è gettato sul chihuahua così velocemente che è stato impossibile prenderlo in braccio.

"Raccontare quanto accaduto per noi ha un valore civile molto importante: quello che è successo a Rio non può e non deve succedere. Poteva succedere anche ad un bambino", ha continuato a spiegare alla testata romana.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno identificato il padrone del cane che ha assalito il chihuahua e hanno raccolto le testimonianze prima venisse sporta denuncia. La figlia, una ragazzina di quattordici anni, ha iniziato a piangere disperatamente, mentre la moglie è stata trasportata al San Giovanni, svenuta sul colpo per lo choc. "Quando si portano cani così aggressivi in giro occorre rispettare e far rispettare le condizioni minime di sicurezza", ha concluso Francesco.