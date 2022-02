Campo Staffi, bimbo di 8 anni finisce fuori pista con lo slittino e batte la testa: è grave Sono ore di apprensione per i genitori di un bimbo di 8 anni che è rimasto gravemente ferito dopo essere finito fuori pista con lo slittino a Campo Staffi e ricoverato al Bambino Gesù.

Un bambino di otto anni è rimasto gravemente ferito mentre era in montagna a Campo Staffi. Il piccolo attualmente si trova ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, sabato 19 febbraio e sono accaduti nella nota località sciistica che si trova nel Comune di Filettino, in provincia di Frosinone. Secondo le informaizoni apprese il bimbo era in compagnia dei genitori, al momento dell'incidente era su uno slittino e si stava cimentando in una discesa, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito fuori pista. Il piccolo ha così perso il controllo dello slittino e ha terminato la discesa contro alla vegetazione, battendo la testa. Un pomeriggio all'insegna del divertimento tra la neve che si è tramutato in una tragedia sfiorata. Sono ore d'apprensione per i famigliari.

Il bambino di 8 anni ferito a Campo Staffi soccorso in codice rosso

La scena si è svolta davanti alle altre persone che si trovavano in pista, subito è scattata la chiamata ai soccorsi. Ad intervenire in aiuto del bambino è stato il personale sanitario, che è atterrato con l'elicottero dell'Ares 118 e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Arrivato nel nosocomio romano in volo il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle ferite riportate alla testa. Presenti sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri della stazione di Guarcino, che indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità a carico dei genitori del piccolo e dei gestori dell'impianto.