Camion si ribalta sull’A1 al bivio per Roma Sud: dieci chilometri di coda verso Firenze L’incidente si è verificato verso le 6 di questa mattina tra Colleferro e il bivio di Roma Sud, causando un forte traffico in direzione di Firenze.

Incidente questa mattina poco prima delle 6 sull'autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la diramazione Roma Sud. Un camion si è ribaltato all'altezza del chilometro 581, bloccando il traffico stradale. Al momento in strada si registrano dieci chilometri di coda – anche se in diminuzione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Non si hanno ancora notizie delle condizioni del conducente del camion, soccorso dai sanitari del 118. Accertamenti sono in corso sulle cause dell'incidente, che non ha visto coinvolte altre vetture.

"Poco dopo le ore 08:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma sud in direzione Firenze, si registrano code in diminuzione all'altezza del km 581, in corrispondenza del quale questa mattina è avvenuto un incidente autonomo che ha coinvolto un furgone che si è ribaltato si legge nell'ultima nota diramata da Autostrade per l'Italia – Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Firenze. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia".

Le code, che nell'immediatezza dell'incidente erano fino a dieci chilometri, adesso sono in via di diminuzione. Al momento il traffico stimato è di quattro chilometri, e si confida che la situazione possa essere risolta definitivamente nella prossima ora.