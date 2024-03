Camion si ribalta sul lungomare di Ostia e s’incastra nella scogliera: ferito l’autista L’uomo alla guida del camion è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118. L’incidente alle 7 del mattino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Grave incidente questa mattina verso le 7 sul lungomare di Ostia. Per cause ancora da accertare, un camion si è ribaltato a piazzale Magellano, rimanendo incastrato sulla scogliera. Forte preoccupazione per l'autista, che è rimasto incastrato all'interno della cabina e che è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Una volta estratto dall'abitacolo è stato affidato alle cure sanitarie degli operatori del 118: le sue condizioni, a parte ovviamente un forte spavento, sono discrete e non è in pericolo di vita. È stato trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti, e molto probabilmente sarà dimesso con pochi giorni di prognosi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso. L'intervento è ancora in corso per rimuovere il mezzo pesante e mettere in sicurezza l'area. Data la grandezza del camion, si tratta ovviamente di un'operazione molto complessa e che richiede l'ausilio di macchine in dotazione ai vigili del fuoco.

Come abbia fatto il camion a ribaltarsi in quel punto, non è ancora chiaro. Dalle prime informazioni, sembra che l'incidente sia accaduto nei pressi di un cantiere. Il mezzo è rimasto incastrato tra gli scogli, con l'autista ferito che non riusciva a uscire dalla cabina. Per questo è stato richiesto immediatamente l'intervento dei pompieri, arrivati sul posto in pochi minuti per aiutarlo.