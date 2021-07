Si chiude la vicenda giudiziaria in merito al tragico incidente stradale in cui morirono a Roma, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019, le 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Pietro Genovese, il ventenne che investì e uccise le due ragazze, ha concordato una condanna a 5 anni e 4 mesi nel corso del processo d'appello.

Definitiva la condanna per Genovese

Nel corso del processo i legali del ragazzo hanno proposto questa condanna ai giudici della corte d'assise d'appello di Roma, che hanno accettato con il consenso della procura generale. La pena, quindi, diventa definitiva. Nel processo di primo grado Genovese era stato condannato con rito abbreviato (e quindi con sconto di un terzo sulla pena) a 8 anni di reclusione dal gup Gaspare Sturzo. Il pm Roberto Felici aveva chiesto per lui 5 anni. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale plurimo.

L'incidente in cui hanno perso la vita Gaia e Camilla

Il tragico incidente in cui hanno perso la vita le due 16enni è avvenuto a Roma, corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019. Secondo il gup che ha condannato in primo grado il ragazzo, l'incidente è stato causato anche da "una negligente scelta dell'imputato di mettersi alla guida dopo aver fatto uso di alcol, pur sapendo che era obbligato a non bere qualora avesse voluto condurre un'auto, secondo la sua età e per il tempo in cui aveva preso la patente". Secondo il giudice, inoltre, Gaia e Camilla "erano sulle strisce pedonali" quando hanno provato ad attraversare Corso Francia e quando sono state prese in pieno dall'automobile di Genovese.

