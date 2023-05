Cameriere violenta “per scommessa” la collega in un locale vicino a San Pietro: condannato a 5 anni L’ha violentata nello stanzino del locale, adibito a spogliatoio, dopo la scommessa con il pizzaiolo: condannato a cinque anni il cameriere stupratore.

A cura di Beatrice Tominic

"Scommetti 50 euro che riesco ad andarci a letto?", è iniziato tutto così, nell'estate del 2016. A parlare un uomo che all'epoca dei fatti lavorava come cameriere in un ristorante a Prati rivolto al pizzaiolo dello stesso locale. Il riferimento era alla collega, che lavorava come cameriera nello stesso posto. Proprio all'interno del locale, in uno sgabuzzino adibito a spogliatoio per i dipendenti, come spiega il Messaggero, il ragazzo ha abusato della collega sua coetanea. Al termine della requisitoria di ieri, il pm ha chiesto 6 anni e 4 mesi: la prima sezione collegiale del Tribunale di Roma l'ha condannato a 5 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale.

Cosa è successo

Erano poco più che maggiorenni e lavoravano entrambi come camerieri in un ristorante pizzeria a pochi passi da San Pietro. Più volte il collega le aveva rivolto battute ammiccanti, senza mai riuscire ad avere un avvicinamento con la ragazza. Poi la scommessa. Il 23 luglio successivo, mentre la ragazza si stava cambiando nello spogliatoio del ristorante, il cameriere è entrato e ha iniziato a palpeggiarla con insistenza fino a quando non è intervenuto un secondo collega che ha visto cosa stava succedendo e la reazione sgomenta della ragazza. Una volta che il secondo dipendente è andato via, però, il ragazzo è nuovamente rientrato nello spogliatoio e ha continuato ad abusare della ragazza fino a stuprarla.

La ragazza ha in seguito sporto denuncia per violenza sessuale ed è iniziato il processo. Il legale del ragazzo ha sostenuto fino a ieri il pieno consenso della ragazza che si sarebbe rivolta alle forze dell'ordine soltanto per ripicca perché il collega non voleva lasciare la fidanzata. Questa versione, però, è stata giudicata non credibile: i giudici lo hanno condannato a 5 anni e mezzo.