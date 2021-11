Cade da una barella del 118 e muore: si indaga per omicidio colposo La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Oggi verrà effettuata l’autopsia sul cadavere della donna e l’obiettivo sarà quello di verificare se ci sia un nesso tra la caduta dalla barella e la morte dell’anziana. È possibile, infatti, che la donna sia morta per altre cause o patologie e non per l’incidente avvenuto a pochi metri dal portone di casa sua.

A cura di Enrico Tata

Una donna anziana si sente male in casa, i familiari allertano subito il 118 e in pochi minuti arriva sul posto un'ambulanza. Tutto normale, finora. Ma nel tragitto verso il mezzo di pronto soccorso la donna cade dalla barella. Pochi giorni dopo la signora muore in ospedale. La procura di Roma, riporta il Messaggero, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Oggi verrà effettuata l'autopsia sul cadavere della donna e l'obiettivo sarà quello di verificare se ci sia un nesso tra la caduta dalla barella e la morte dell'anziana. È possibile, infatti, che la donna sia morta per altre cause o patologie e non per l'incidente avvenuto a pochi metri dal portone di casa sua.

I fatti: la signora, 90 anni, è caduta dalla barella a pochi metri da casa

Il fatto è accaduto in zona Casalotti, Roma Nord, la scorsa settimana. La signora, che aveva circa 90 anni, si sente male in casa e chiama subito i suoi familiari per chiedere aiuto. I parenti telefonano immediatamente a loro volta al 118, che invia un'ambulanza d'urgenza. I sanitari arrivano subito sul posto e decidono di trasportare la signora al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri. Sistemano l'anziana sulla barella e la portano verso l'ambulanza, ma a un certo punto la signora scivola e cade. Dopo alcuni giorni la donna muore per cause ancora da accertare. Innanzitutto, come detto, sarà fondamentale capire se la caduta dalla barella sia stata decisiva per il decesso della signora. In secondo luogo sarà importante capire se i sanitari hanno fatto tutto ciò che potevano per evitare la caduta, cioè, in altre parole, se l'anziana era adeguatamente assicurata alla barella. Per ora l'indagine è contro ignoti, ma quando arriveranno i risultati dell'autopsia i paramedici potrebbero dover rispondere dell'accusa di omicidio colposo.